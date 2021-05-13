Барбашёв забросил 5-ю шайбу в сезоне, открыв счёт в игре с «Миннесотой»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Сент-Луис Блюз» принимает «Миннесоту Уайлд». Идёт 1-й период, хозяева ведут – 1:0.

Счёт в матче был открыт на 13-й минуте – 5-м голом в сезоне отличился 25-летний российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашёв, прервавший 9-матчевую безголевую серию. Ему ассистировал канадский нападающий Дэвид Перрон.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Сент-Луиса».

Для Барбашёва это 37-й матч в текущем регулярном сезоне НХЛ. На его счету 11 (5+6) очков при показателе полезности «+3».

Напомним, что ранее «Сент-Луис Блюз» обеспечил себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Стэнли. Команда Крэйга Берюбе забронировала себе 4-е место в Западном дивизионе НХЛ.