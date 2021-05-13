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Бугнер — о 0:6 с «Вегасом»: не виню Мельничука за эту игру

Бугнер — о 0:6 с «Вегасом»: не виню Мельничука за эту игру
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Сан-Хосе Шаркс» Боб Бугнер прокомментировал игру российского голкипера Алексея Мельничука в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вегас Голден Найтс».

«Мы были совсем не хороши, и я не виню Мельничука за эту игру», — приводит слова Бугнера официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

В составе «Сан-Хосе» российский голкипер Алексей Мельничук отразил 38 бросков из 44. Этот матч стал для 22-летнего голкипера вторым в стартовом составе «акул» в этом сезоне НХЛ. Ранее Мельничук защищал ворота во встрече с «Аризоной Койотс» (4:5 ОТ). Алексей потерпел два поражения в двух матчах, пропустив 11 шайб. В общей сложности в дебютном сезоне за карьеру в лиге Мельничук провёл три матча, в которых в среднем за игру пропускал 5,05 шайбы и отражал 86,4% бросков.

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