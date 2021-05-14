«Рейнджерс» получили разрешение от «Вегаса» на переговоры с Галланом

Клуб НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» получил разрешение от «Вегас Голден Найтс» на переговоры с тренером Жераром Галланом, сообщает The Score. Сообщается, что Галлан является одним из главных кандиадтов на пост главного тренера «Рейнджерс».



Галлан был уволен из «Голден Найтс» в январе прошлого года. Под его руководством клуб дошел до финала Кубка Стэнли в дебютном сезоне-2017/18.



Напомним, ранее весь тренерский штаб кроме Бенуа Аллера был отправлен в отставку вместе с главным тренером команды Дэвидом Куинном. Клуб покинули Дэвид Оливер, Грег Браун и Жак Мартен. Аллер является тренером вратарей «Нью-Йорк Рейнджерс». Он занимает этот пост с сезона-2005/2006.



Ранее «Нью-Йорк Рейнджерс» уволил президента клуба Джона Дэвидсона, а также генерального менеджера Джеффа Гортона. Новым президентом и генменеджером клуба стал Крис Друри, который на чемпионате мира — 2021 будет генеральным менеджером сборной США. Напомним, Друри провёл в «Рейнджерс» четыре года — с 2007 по 2011-й — после чего завершил карьеру игрока из-за травмы колена.

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн отправлен в отставку