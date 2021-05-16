Светлов: сборная Чехии может рассматриваться как один из главных фаворитов чемпионата мира

Российский тренер и олимпийский чемпион 1988 года Сергей Светлов поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2021.
«Знаете, иногда поражения дают больше пищи для размышлений, чем победы. С этой точки зрения и рассматриваю выступление сборной России в Праге.
На мой взгляд, 1:4 с финнами получились поучительными. Соперник поставил «автобус» у своих ворот, плюс их безупречно защищал Олкинуора, который может выдавать суперматчи, в чём не раз убеждался, работая с ним в «Адмирале». Контратакующий стиль финнов нам по-прежнему очень неудобен, нужно быть готовым к такому хоккею в их исполнении и в Латвии.
Не стал бы драматизировать и сухое поражение от чехов. Они сыграли активнее и агрессивнее, чем финны, мы увидели пробелы в нашей игре на фоне другого — в тактическом плане — соперника. Если судить по качеству состава, то сборная Чехии впервые за многие годы может рассматриваться как один из главных фаворитов чемпионата мира. О чём тут говорить, если лучший бомбардир в истории «Амура» Томаш Зогорна играет лишь в третьем-четвёртом звене, а его брат и партнёр по первой тройке Хабаровска Гинек Зогорна в заявку пока не пробился», — цитирует Светлова Russia-Hockey.
- 16 мая 2021
-
11:51
-
11:46
-
11:41
- 15 мая 2021
-
23:00
-
21:46
-
20:58
-
20:55
-
20:39
-
20:35
-
20:32
-
20:27
-
20:14
-
19:55
-
19:39
-
19:13
-
18:05
-
17:35
-
17:10
-
17:00
-
17:00
-
15:23
-
15:01
-
14:12
-
13:06
-
12:02
-
11:33
-
11:19
-
11:12
- 14 мая 2021
-
21:01
-
08:49
- 13 мая 2021
-
22:08
-
20:46
-
19:48
-
19:39
-
17:33