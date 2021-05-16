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Светлов: сборная Чехии может рассматриваться как один из главных фаворитов чемпионата мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Светлов: сборная Чехии может рассматриваться как один из главных фаворитов чемпионата мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Российский тренер и олимпийский чемпион 1988 года Сергей Светлов поделился ожиданиями от чемпионата мира — 2021.

«Знаете, иногда поражения дают больше пищи для размышлений, чем победы. С этой точки зрения и рассматриваю выступление сборной России в Праге.

На мой взгляд, 1:4 с финнами получились поучительными. Соперник поставил «автобус» у своих ворот, плюс их безупречно защищал Олкинуора, который может выдавать суперматчи, в чём не раз убеждался, работая с ним в «Адмирале». Контратакующий стиль финнов нам по-прежнему очень неудобен, нужно быть готовым к такому хоккею в их исполнении и в Латвии.

Не стал бы драматизировать и сухое поражение от чехов. Они сыграли активнее и агрессивнее, чем финны, мы увидели пробелы в нашей игре на фоне другого — в тактическом плане — соперника. Если судить по качеству состава, то сборная Чехии впервые за многие годы может рассматриваться как один из главных фаворитов чемпионата мира. О чём тут говорить, если лучший бомбардир в истории «Амура» Томаш Зогорна играет лишь в третьем-четвёртом звене, а его брат и партнёр по первой тройке Хабаровска Гинек Зогорна в заявку пока не пробился», — цитирует Светлова Russia-Hockey.

Календарь и состав групп ЧМ-2021
Опубликован состав сборной Чехии на чемпионат мира — 2021
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