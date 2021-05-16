Стал известен состав сборной Швейцарии на ЧМ-2021 по хоккею

Стал известен окончательный состав сборной Швейцарии на предстоящий чемпионат мира который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Доминик Эгли, Михаэль Фора, Самуэль Вальзер и Алессио Бертаджия не сыграют на чемпионате.

Состав сборной Швейцарии:



Вратари: Рето Берра, Леонардо Генони, Мелвин Нуффелер.



Защитники: Сантери Алатало, Рафаэль Диаз, Лукас Фрик, Тобиас Геиссер, Фабиан Хельднер, Ромен Лёффель, Янис Мозер, Мирко Мюллер, Йонас Зигенталер, Рамон Унтерзандер,.



Нападающие: Андрес Амбюль, Свен Андригетто, Кристоф Берчи, Энцо Корви, Фабрис Херцог, Нико Хишир, Грегори Хофманн, Филипп Курашёв, Тимо Майер, Киллиан Мотте, Винсан Праплан, Ноа Род, Тристан Шерви, Дарио Симион, Джоэль Вермин.