Стал известен состав сборной Швейцарии на ЧМ-2021 по хоккею
Стал известен окончательный состав сборной Швейцарии на предстоящий чемпионат мира который пройдёт в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня. Доминик Эгли, Михаэль Фора, Самуэль Вальзер и Алессио Бертаджия не сыграют на чемпионате.
Состав сборной Швейцарии:
Вратари: Рето Берра, Леонардо Генони, Мелвин Нуффелер.
Защитники: Сантери Алатало, Рафаэль Диаз, Лукас Фрик, Тобиас Геиссер, Фабиан Хельднер, Ромен Лёффель, Янис Мозер, Мирко Мюллер, Йонас Зигенталер, Рамон Унтерзандер,.
Нападающие: Андрес Амбюль, Свен Андригетто, Кристоф Берчи, Энцо Корви, Фабрис Херцог, Нико Хишир, Грегори Хофманн, Филипп Курашёв, Тимо Майер, Киллиан Мотте, Винсан Праплан, Ноа Род, Тристан Шерви, Дарио Симион, Джоэль Вермин.
Четыре игрока из НХЛ вызваны в сборную Швейцарии на ЧМ-2021
Рекомендуем вам
- 16 мая 2021
-
20:58
-
18:20
-
17:48
-
15:01
-
12:16
-
11:51
-
11:46
-
11:41
- 15 мая 2021
-
23:00
-
21:46
-
20:58
-
20:55
-
20:39
-
20:35
-
20:32
-
20:27
-
20:14
-
19:55
-
19:39
-
19:13
-
18:05
-
17:35
-
17:10
-
17:00
-
17:00
-
15:23
-
15:01
-
14:12
-
13:06
-
12:02
-
11:33
-
11:19
-
11:12
- 14 мая 2021
-
21:01
-
08:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам