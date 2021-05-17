Правление КХЛ утвердило структуру проведения чемпионата сезона-2021/2022

Правление Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердило структуру проведения чемпионата сезона-2021/2022 годов.



Как сообщает официальный сайт лиги, на первом этапе чемпионата команды проведут по 56 матчей – по одной игре дома и в гостях с каждой командой (46 игр), ещё по матчу дома и в гостях с пятью командами своей конференции (10 игр).



Регулярный чемпионат должен начаться 1 сентября 2021 года матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА и завершиться 1 марта 2022 года. В рамках регулярного чемпионата также предусмотрен перерыв на Олимпийские игры, которые состоятся в феврале 2022 года в Пекине. Старт плей-офф намечен на 4 марта 2022 года и в случае необходимости седьмая игра финальной серии состоится 30 апреля 2022 года.



В целях оптимизации проведения чемпионата и в связи с увеличением количества участников чемпионата до 24, внесены следующие изменения при распределении команд по дивизионам и конференциям: «Торпедо» переведено в дивизион Боброва Западной конференции, «Северсталь» перешла в дивизион Тарасова, «Адмирал» в случае возвращения займёт место в дивизионе Чернышева, а «Куньлунь Ред Стар» отправлен в дивизион Харламова.



Напомним, «Адмирал» принят в состав участников и будет допущен к участию в сезоне-2021/2022 при условии погашения задолженности перед хоккеистами и тренерами за сезон-2017/2018 в срок до 31 июля 2021 года.

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