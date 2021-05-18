«Авангард» продлил контракт с Семёном Чистяковым

Омский «Авангард» заключил двухсторонний контракт с защитником Семёном Чистяковым сроком на два года, сообщает официальный сайт омского клуба.
В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги защитник провёл 40 матчей в регулярном чемпионате и набрал в них три очка: забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи. В плей-офф у хоккеиста два очка (1+1) в 24 встречах.
По итогам сезона 2020/2021 «Авангард» занял второе место в таблице Восточной конференции. Омичи стали обладателями Кубка Гагарина-2021, обыграв в финальной серии московский ЦСКА со счётом 4-2. Решающую шайбу забросил нападающий Сергей Толчинский.
Напомним, что двухсторонний контракт даёт право хоккеисту выступать за фарм-клуб команды – новокузнецкий «Металлург», выступающий в Высшей хоккейной лиге.
- 18 мая 2021
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