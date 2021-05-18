Кто главный фаворит ЧМ-2021 по хоккею?

С 21 мая по 6 июня в Латвии в Городе Рига состоится чемпионат мира по хоккею 2021 года.
В группе A сыграют сборные России, Беларуси, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.
В группе B принимают участие сборные Финляндии, Германии, Италии, Латвии, Норвегии, Казахстана, Канады и США.
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В составе сборной России заявлено 26 игроков из 28 — остались места для нападающего и вратаря.
Ранее стали известны подробности ковид-протокола: если игрок приезжает в расположение сборной после 16 мая, то он должен три дня находиться на карантине в номере отеля и каждый день сдавать тест на коронавирус.
После этого он сможет приступить к тренировкам и должен в течение трёх дней также ежедневно сдавать тесты. И только на седьмой день, в случае шести отрицательных тестов, он будет допущен к играм.
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