Фолиньо рассказал, как Капризов прятал глаза на занятии после случайного сообщения в чат

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Маркус Фолиньо рассказал забавную историю о российском форварде команды Кирилле Капризове.



«Каждый вечер перед сборами пресс-служба скидывала в общий чат состав групп, в которых мы будем заниматься на следующий день. Всего было 3-4 группы, в первой занимались опытные ребята – Сутер, Паризе, я и т. д. Кирилла туда не включали, он был во второй группе с ребятами из команды такси. Это продолжалось несколько дней, и однажды вечером в чате появляется сообщение от Капризова, а он никогда ничего никому не писал, плохо говорил по-английски. Я такой: «Так, что и зачем он там пишет?» А там сообщение: «Что за фигня? Я хочу быть с лучшими игроками, не хочу быть с дерьмовыми игроками». И он отправил это сообщение всем, в том числе ребятам из команды такси (ржёт)!



Чат взорвался! Ребята же ещё в то время друг друга особо не знали, а тут все начали писать, даже Кэм Тальбо, а он ещё даже в Миннесоту не приехал. Было ржачно! На следующий день он приезжает на арену и старался не смотреть никому в глаза, уставился в пол, ни к кому не подходил. В той группе был, например, Нико Штурм – центр четвёртого звена, один из парней, кто боролся за место в составе. Было очень смешно.



В тот день Капризов старался ни с кем не пересекаться, он-то думал, что написал только пресс-атташе, а случайно написал всем нам. Всё шло через пресс-атташе, мы все спрашивали: «Кирилл, всё нормально? Так тебя устраивает?» Это в стиле Малкина, Кирилл напоминает его по характеру. Но всё это не выглядело, как будто он ведёт себя как придурок. Он просто хотел быть в группе лучших, типа: «Я знаю, что хорош», — сказал Фолиньо в подкасте Spittin’ Chiclets.