Максим Шалунов: сборной России по силам взять золото на чемпионате мира в Риге

Форвард сборной России Максим Шалунов поделился мнением об адаптации в Латвии, где состоится чемпионат мира. Также Шалунов рассказал о том, как прошёл карантин.

«Карантин по прилёту в Ригу прошёл проще и быстрее, чем ожидалось. К тому же мы не просто сидели в номерах, а тренировались, получая указания по зуму. Уже позанимались на льду, освоились на арене.

Раздевалки там нормальные, а лёд и вовсе на удивление хороший, хотя каток на новой коробке залили совсем недавно. Арена холодная. Вот в Праге, где был последний Евротур, душно и влажно, в такой жаре играть не очень приятно. В Риге, наоборот, прохладно — и, скорее всего, такая атмосфера сохранится и во время чемпионата мира. Зрителей-то на трибунах не будет.

С партнёрами по звену взаимопонимание прекрасное — с Окуловым вместе выходим в клубе, с Барабановым играл на чемпионате мира три года назад. Впереди очень серьёзный матч. Не стоит оглядываться на результаты последнего этапа Евротура. На чемпионате мира будет совсем другой хоккей. Тренеры всё расскажут и подскажут перед игрой с чехами, а наша задача — полностью выполнить установку и показать своё мастерство.

Сборная усердно работает и ставит перед собой только командные цели. Настраиваемся на победу на чемпионате мира. У России всё для этого есть, нам по силам взять золото в Риге. Я верю в это и жду только победы!» — приводит слова Шалунова пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Первый матч на чемпионате мира сборная России проведёт 21 мая в 16:15 мск с командой Чехии.

Напомним, сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.