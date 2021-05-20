Кузнецов испугался Овечкина, когда тот ломал клюшку о борт в овертайме матча с «Бостоном»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2 ОТ, которая позволила им выйти вперёд в серии – 2-1.

На шестой минуте второго овертайма точный бросок форварда «Бостона» Крэйга Смита принёс его команде победу в этом матче. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этот момент находился на скамейке запасных своей команды и эмоционально отреагировал на случившееся, сломав клюшку об борт и высказав что-то своим партнёрам. Рядом с ним на скамейке находился и его соотечественник Евгений Кузнецов, который, испугавшись, успел лишь прикрыть лицо рукой.

Видео можно посмотреть здесь.

Фото: Кадр из трансляции NBC

Евгений Кузнецов провёл свой первый матч в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Его игровое время составило 26.41 с коэффициентом полезности «0».