О’Райлли – о силовом Кадри: это должна быть дисквалификация

Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли прокомментировал силовой приём форварда «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри против защитника «Блюз» Джастина Фолка.

«Это очень опасный удар. Это должна быть дисквалификация. Ужасно видеть», – цитирует О’Райлли Грег Вышински в «твиттере».



На седьмой минуте третьего периода нападающий «Колорадо» Назем Кадри заработал удаление до конца встречи за неправильный силовой приём против защитника «Сент-Луиса» Джастина Фолка. Главные арбитры матча Франсис Шаррон и Джон Макисаак зафиксировали атаку в область головы и шеи, а после видеопросмотра подтвердили своё решение, отправив Кадри в раздевалку.

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