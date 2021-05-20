О’Райлли – о силовом Кадри: это должна быть дисквалификация
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Нападающий «Сент-Луис Блюз» Райан О'Райлли прокомментировал силовой приём форварда «Колорадо Эвеланш» Назема Кадри против защитника «Блюз» Джастина Фолка.
«Это очень опасный удар. Это должна быть дисквалификация. Ужасно видеть», – цитирует О’Райлли Грег Вышински в «твиттере».
На седьмой минуте третьего периода нападающий «Колорадо» Назем Кадри заработал удаление до конца встречи за неправильный силовой приём против защитника «Сент-Луиса» Джастина Фолка. Главные арбитры матча Франсис Шаррон и Джон Макисаак зафиксировали атаку в область головы и шеи, а после видеопросмотра подтвердили своё решение, отправив Кадри в раздевалку.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» компании Sportsnet.
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