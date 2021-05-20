Войнов заключил двухлетний контракт с «Динамо» с зарплатой более 70 млн руб. в год

Как стало известно «Чемпионату», 31-летний защитник Вячеслав Войнов заключил двухлетний контракт с московским «Динамо». По нашей информации, зарплата игрока составит чуть более 70 млн руб. в год. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.
В последний раз олимпийский чемпион Пхёнчхана и двукратный обладатель Кубка Стэнли выходил на лёд в составе «Авангарда» в Кубке Гагарина – 2019/2020 в первом раунде в серии с «Салаватом Юлаевым» (2-4). Тогда в плей-офф он провёл шесть игр, отметился одной результативной передачей при показателе полезности "-8".
Нынешний сезон защитник целиком пропустил. Также он пропустил сезон-2018/2019.
Напомним, что прошлый сезон КХЛ «Динамо» завершило на третьем месте в таблице Западной конференции. В плей-офф бело-голубые уступили петербургскому СКА во втором раунде.
- 20 мая 2021
-
11:38
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:49
-
10:44
-
10:27
-
10:03
-
09:53
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:52
-
08:17
-
07:51
-
07:32
-
07:29
-
07:21
-
07:05
-
06:52
-
06:41
-
06:40
-
06:34
-
06:23
-
06:19
-
06:12
-
05:58
-
05:49
-
05:37
-
05:34
-
03:35
-
03:27
-
03:16
-
03:00
-
02:32