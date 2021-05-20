Войнов заключил двухлетний контракт с «Динамо» с зарплатой более 70 млн руб. в год

Как стало известно «Чемпионату», 31-летний защитник Вячеслав Войнов заключил двухлетний контракт с московским «Динамо». По нашей информации, зарплата игрока составит чуть более 70 млн руб. в год. В ближайшее время о сделке будет объявлено официально.



В последний раз олимпийский чемпион Пхёнчхана и двукратный обладатель Кубка Стэнли выходил на лёд в составе «Авангарда» в Кубке Гагарина – 2019/2020 в первом раунде в серии с «Салаватом Юлаевым» (2-4). Тогда в плей-офф он провёл шесть игр, отметился одной результативной передачей при показателе полезности "-8".

Нынешний сезон защитник целиком пропустил. Также он пропустил сезон-2018/2019.

Напомним, что прошлый сезон КХЛ «Динамо» завершило на третьем месте в таблице Западной конференции. В плей-офф бело-голубые уступили петербургскому СКА во втором раунде.

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