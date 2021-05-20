Экс-форвард «Баффало» и «Авангарда» Дерек Рой завершил карьеру

Экс-форвард «Баффало Сэйбрз» и омского «Авангарда» Дерек Рой завершил карьеру, об этом сообщил хоккеист в «Инстаграме».

«После долгих размышлений я принял решение уйти из профессионального хоккея. Во-первых, я хотел бы поблагодарить своих родителей за все жертвы, на которые они пошли, чтобы дать мне возможность участвовать в соревнованиях и путешествовать.



Их преданность, тяжёлая работа и любовь были для меня вдохновением на протяжении всей моей хоккейной карьеры. Это дало мне стимул продолжить мою страсть к хоккею.



Кроме того, я хотел бы поблагодарить мою жену Нэнси за всю её поддержку на протяжении всей моей карьеры. Она сделала мне очень особенный подарок, моего сына Хаксли, с которым я с нетерпением жду возможности проводить гораздо больше времени в ближайшие дни, месяцы и годы.



Два моих брата, Эр-Джей и Скотт, которые позволили мне отточить свои навыки во время многих сражений в подвале нашего семейного дома, на подъездной дорожке и на открытых катках, которые сделали меня игроком, которым я стал, спасибо!



В детстве я мечтал сыграть в НХЛ, и я хотел бы поблагодарить «Баффало» за то, что они поверили в ребёнка ростом 5 футов 9 дюймов из Кларенс-Рокленда, Онтарио. Также я хотел бы поблагодарить «Даллас Старз», «Ванкувер Кэнакс», «Сент-Луис Блюз», «Нэшвилл Предаторз» и «Эдмонтон Ойлерз» за то, что они предоставили мне прекрасные возможности во время моей карьеры в НХЛ.



Особая благодарность «Китченер Рейнджерс», Питеру ДеБору, Стиву Спотту и персоналу за то, что они проложили путь. Вы научили меня навыкам как на льду, так и за его пределами, чтобы добиться успеха не только в хоккее, но и в жизни. Я никогда не забуду чемпионат 2002/2003 OHL и Мемориальный кубок. Это прекрасные воспоминания, которыми я с нетерпением жду возможности поделиться со своими детьми когда-нибудь в будущем.



«Берн», омский «Авангард», «Трактор», «Линчепинг» и «Мюнхен», спасибо вам за то, что позволили мне быть частью ваших клубов. Для меня было честью носить джерси ваших команд. Это позволило мне и моей семье увидеть очень особенные уголки мира и сделало нас более образованными людьми», – написал Рой в «инстаграме».