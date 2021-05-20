Тортунов: Бочаров — более опытный вратарь, чем Федотов

Известный в прошлом голкипер Борис Тортунов поделился мнением о решении тренерского штаба сборной России включить в заявку команды на чемпионат мира голкипера Ивана Бочарова.

«Выбор Бочарова связан с тем, что он чуть лучше, чем Федотов, сыграл на последнем Евротуре. Кроме того, Бочаров — более опытный вратарь, выступает за один из сильнейших клубов КХЛ. Он фактически уже несколько лет первый номер в «Динамо». У него больше матчей за сборную, поэтому именно на него пал выбор. Теперь штаб сборной будет следить за тем, что происходит в НХЛ, либо заявит Федотова. Хотелось бы пожелать удачи вратарям и всей команде на мировом первенстве в Риге», — сказал Тортунов «Чемпионату».

Чемпионат мира стартует 21 мая. Сборная России на старте турнира сыграет с командой Чехии.