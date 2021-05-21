«Тампа» установила клубный рекорд по количеству голов за один период в плей-офф НХЛ

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче – 5:4 в пользу хозяев. Все свои пять шайб «Тампа» забросила во втором периоде. Команда установила клубный рекорд по числу заброшенных шайб за один период в матче плей-офф НХЛ.

Ранее сообщалось, что за «Тампу» результативной передачей отметился российский нападающий Никита Кучеров, который набрал 100-е очко в плей-офф НХЛ.

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Тампы». Напомним, первая игра плей-офф завершилась со счётом 5:4 в пользу «Лайтнинг». Во втором матче «Тампа» победила со счётом 3:1. Серия проходит до четырёх побед.