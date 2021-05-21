Джонатан Юбердо: игроки «Флориды» достаточно хороши, чтобы побеждать Василевского

Форвард «Флориды Пантерз» Джонатан Юбердо прокомментировал победу в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (6:5 ОТ). В этой встрече он отметился тремя результативным передачами. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский пропустил шесть шайб.
«Мы знаем, что Андрей Василевский — хороший вратарь. Но мы можем его переигрывать. Мы достаточно хороши для того, чтобы его побеждать. Во многих матчах с «Тампой» мы забивали ему много голов. И вот этим вечером положили шесть шайб в его сетку. Мы были обязаны усложнить задачу сопернику, ещё активнее атакуя их ворота, и у нас это получилось», — приводит слова Юбердо официальный сайт НХЛ.
Счёт в серии стал 2-1 в пользу «Тампы». Серия проходит до четырёх побед. Следующий матч состоится завтра, 22 мая.
- 21 мая 2021
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