Ян Коварж: все знают, что происходит, но я не хочу приплетать политику в матч с Россией
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Капитан сборной Чехии Ян Коварж поделился ожиданиями от первого матча чемпионата мира. В первой встрече на турнире чехи сыграют со сборной России. Коварж призвал не переносить матч в политическую плоскость. В настоящее время у руководства двух стран напряжённые отношения.
«Я бы не хотел приплетать политику в наш матч с Россией. Все знают, что происходит, все читают новости, но битвы с русскими и так всегда напряжённые. Не думаю, что политике есть место в спорте.
Хорошо, что мы выиграли у России в последнем матче Евротура, но я бы не стал переоценивать эту победу. Мы в любом случае постараемся сделать всё возможное, чтобы хорошо начать турнир», — цитирует Коваржа isport.blesk.cz.
Встреча Россия — Чехия начнётся в 16:15 мск.
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