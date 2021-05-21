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Ян Коварж: все знают, что происходит, но я не хочу приплетать политику в матч с Россией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Ян Коварж: все знают, что происходит, но я не хочу приплетать политику в матч с Россией
Антон Мозговой
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Капитан сборной Чехии Ян Коварж поделился ожиданиями от первого матча чемпионата мира. В первой встрече на турнире чехи сыграют со сборной России. Коварж призвал не переносить матч в политическую плоскость. В настоящее время у руководства двух стран напряжённые отношения.

«Я бы не хотел приплетать политику в наш матч с Россией. Все знают, что происходит, все читают новости, но битвы с русскими и так всегда напряжённые. Не думаю, что политике есть место в спорте.

Хорошо, что мы выиграли у России в последнем матче Евротура, но я бы не стал переоценивать эту победу. Мы в любом случае постараемся сделать всё возможное, чтобы хорошо начать турнир», — цитирует Коваржа isport.blesk.cz.

Встреча Россия — Чехия начнётся в 16:15 мск.

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