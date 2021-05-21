Стал известен план подготовки «Авангарда» к сезону-2021/2022

Тренерский штаб омского «Авангарда» определился с планом подготовки к сезону-2021/2022, сообщается на официальном сайте «ястребов».
19 — 20 июля, Москва
медицинский осмотр
21 — 29 июля, Балашиха
тренировки
30 июля, Балашиха
товарищеский матч с «Витязем»
31 июля — 2 августа, Балашиха
тренировки
2 — 8 августа, Сочи
предсезонный турнир Sochi Hockey Open
9 — 13 августа, Балашиха
тренировки
14 августа, Балашиха
товарищеский матч с московским «Динамо»
15 — 18 августа, Балашиха
тренировки
19 августа, Новогорск
товарищеский матч с московским «Динамо»
21 августа, Москва
товарищеский матч с ЦСКА
22 – 23 августа, Балашиха
тренировки
23 – 28 августа, Санкт-Петербург
предсезонный турнир имени Н.Г. Пучкова
Отмечается, что даты проведения турниров предварительные и могут измениться. Время начала товарищеских матчей, как и дата приезда команды в Омск в августе, будут объявлены дополнительно.
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