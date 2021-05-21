Стал известен план подготовки «Авангарда» к сезону-2021/2022

Тренерский штаб омского «Авангарда» определился с планом подготовки к сезону-2021/2022, сообщается на официальном сайте «ястребов».



19 — 20 июля, Москва

медицинский осмотр



21 — 29 июля, Балашиха

тренировки



30 июля, Балашиха

товарищеский матч с «Витязем»



31 июля — 2 августа, Балашиха

тренировки



2 — 8 августа, Сочи

предсезонный турнир Sochi Hockey Open



9 — 13 августа, Балашиха

тренировки



14 августа, Балашиха

товарищеский матч с московским «Динамо»



15 — 18 августа, Балашиха

тренировки



19 августа, Новогорск

товарищеский матч с московским «Динамо»



21 августа, Москва

товарищеский матч с ЦСКА



22 – 23 августа, Балашиха

тренировки



23 – 28 августа, Санкт-Петербург

предсезонный турнир имени Н.Г. Пучкова



Отмечается, что даты проведения турниров предварительные и могут измениться. Время начала товарищеских матчей, как и дата приезда команды в Омск в августе, будут объявлены дополнительно.

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