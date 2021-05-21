Бурдасов — о матче с Чехией: пусть провоцируют, сколько хотят. Будем дальше «рубиться»

Нападающий сборной России Антон Бурдасов подвёл итоги первого периода матча с командой Чехии, а также прокомментировал свою шайбу.

«Ничего необычного в моём голе нет, разыграли, как планировалось, забили гол. Над чем работали, то и показали. Будем дальше стараться. Будем разговаривать, как играть дальше, чтобы больше не было потерь в средней зоне и не допускать таких ошибок, как с голом в наши ворота. С чехами можно и нужно играть, будем дальше «рубиться». Если они будут нас провоцировать, то их будут удалять. Пусть провоцируют сколько хотят», — сказал Бурдасов в эфире Первого канала.

Напомним, после первого периода стартового матча чемпионата мира – 2021, проходящего в Риге, между сборными России и Чехии счёт равный — 1:1.