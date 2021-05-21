Видео гола Григоренко на последней минуте, принёсшего России победу над Чехией

Завершился стартовый матч чемпионата мира – 2021 между сборными России и Чехии. Победу одержала российская команда со счётом 4:3.

На последней минуте основного времени россияне поймали соперника на контратаке, Иван Проворов сделал длинную передачу по левому флангу, Михаил Григоренко выкатился на ворота и с кистей послал шайбу в дальнюю девятку, поставив точку в матче за 19 секунд до конца.

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Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года российские спортсмены не могут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх.