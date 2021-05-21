Николишин: как можно говорить, что Самонов — слабое звено сборной, если команда выиграла?

Чемпион мира Андрей Николишин поделился впечатлениями от победы сборной России в стартовом матче ЧМ-2021 с Чехией (4:3).



«Конечно, глобальные выводы делать ещё рано, это один матч. Я бы не сказал, что пропустили глупые шайбы. Это позиционные ошибки, попали на контратаки. Выиграли во встрече — и надо двигаться дальше. Удаление в третьем периоде было глупым. Что касается победной шайбы Григоренко, то чехи ошиблись при вбросе в зону — один не вбросил, другие менялись. Наши здорово поймали на контратаке, отметил бы быстрый переход от обороны к атаке и шикарный бросок Григоренко.



Как можно говорить, что Самонов — слабое звено сборной, если команда выиграла? Первый гол — выход «два в один», это даже не 50 на 50, защитник не создал помехи для нападающего. Второй гол — выход в ноль, тут что-то сложно предъявить. Да и третий гол тоже — начали бегать в меньшинстве, получили два рикошета — и гол в свои ворота. В чём Самонов-то виноват?» — сказал Николишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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