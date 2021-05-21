Михайлов — об удалении Тимкина: игра закончилась победой, не надо искать ничего плохого

Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о победе сборной России в первом матче чемпионата мира по хоккею над командой Чехии (4:3).



«Поздравляю всех болельщиков с победой! Естественно, игра была нервной, играли две сильные команды. Надо сказать ребятам большое спасибо, начало сделано.



Удаление Тимкина? Конечно, когда нападающие удаляются в зоне атаки, то это не очень хорошо. Видимо, он не справился с эмоциями. Но игра закончилась победой, не надо ничего плохое искать. Лучше поблагодарить состав и тренеров, а ребята сделают выводы», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Следующий поединок сборная России проведёт завтра, 22 мая, против команды Великобритании. Матч начнётся в 16:15 по московскому времени.



На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании и Беларуси.