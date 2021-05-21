Калюжный — о сборной Беларуси: это лучшая команда за последние четыре года по составу

Лучший бомбардир в истории сборной Беларуси Алексей Калюжный поделился мнением о перспективах команды на чемпионате мира в Латвии.



«Да, дебютантов в нынешней сборной много, но они же не дебютанты в хоккее. В нынешней сборной гораздо больше опытных игроков, чем в той, которая была в 2013 году.



Кто из белорусских игроков должен стать лидером на льду и в раздевалке? Сложно об этом судить. Безусловно, в раздевалке должны быть люди, которых, когда они начинают говорить, все слушают. В моё время такими авторитетами были Александр Андриевский и Руслан Салей. Они держали раздевалку, могли полностью управлять командой. Сейчас я не представляю, чтобы, например, натурализованные канадцы этим занимались.



На льду, безусловно, многое будет зависеть от Егора Шаранговича. Но как его будут использовать? Смогут ли раскрыть его лучшие качества, чтобы он приносил максимальную пользу на льду?



Тот фактор, что в этом году из элиты никто не вылетает, раскрепостит нашу команду. Но все-таки хочется, чтобы с самой первой игры было понятно, что мы боремся за что-то большее, чем последние места. Вообще, чемпионат будет нетипичным в связи с недопуском болельщиков на матчи. Не будет давления трибун, излишней эмоциональности. Наверное, это плюс дня нашей команды.



Какой результат на ЧМ способна показать сборная Беларуси? Могу сказать одно: по подбору состава эта сборная лучшая за последние четыре года. А давать прогнозы на итоги турнира пока неуместно. Наш ближайший соперник — Словакия. Очень интересный старт. Будем исходить из того, что увидим в этой первой игре», — цитирует Калюжного издание Прессбол.

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