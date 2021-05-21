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Победная раздевалка сборной России после матча с Чехией, в центре стоит боксёрская груша

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Победная раздевалка сборной России после матча с Чехией, в центре стоит боксёрская груша
Владимир Лаевский
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Появилось видео из раздевалки сборной России после победы в стартовом матче чемпионата мира – 2021 с Чехией (4:3).

В центре раздевалки стоит боксёрская груша.

Видео можно посмотреть здесь.

Напомним, в первом матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная России обыграла команду Чехии. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 4:3 (1:1, 1:1, 2:1) в пользу подопечных Валерия Брагина.

На 5-й минуте встречи нападающий сборной России Антон Бурдасов реализовал численное большинство. Ассистентами выступили форварды Михаил Григоренко и Иван Морозов. Во втором периоде Артём Швец-Роговой вывел россиян вперёд, забросив шайбу в меньшинстве. На 46-й минуте Александр Барабанов с передачи Дмитрия Воронкова забил третий гол в ворота чехов. На последней минуте матча Михаил Григоренко забросил шайбу, которая принесла россиянам победу.

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