Вратарь сборной Беларуси Тейлор совершил эффектный сейв после броска по пустым воротам

В эти минуты проходит стартовый матч чемпионата мира – 2021 между сборными Беларуси и Словакией. К середине второго периода словацкая команды лидирует со счётом 3:0.



В начале игрового отрезка голкипер белорусской сборной Дэнни Тейлор совершил потрясающий сейв. Шайба, отскочив на пятачке от защитника сборной Беларуси, неожиданно пришла к нападающему словаков Мартину Фашко-Рудашу. Форвард нанёс резкий бросок в упор, но Тейлор успел переместиться в другой угол ворот и отбить шайбу щитком.

Видео сейва можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккейный Бульбаш».



Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборные Беларуси и Словакии выступают в одной группе с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании и Великобритании. В первом матче группы россияне обыграли чехов со счётом 4:3.