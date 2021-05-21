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Вратарь сборной Беларуси Тейлор совершил эффектный сейв после броска по пустым воротам

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вратарь сборной Беларуси Тейлор совершил эффектный сейв после броска по пустым воротам
Владимир Лаевский
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В эти минуты проходит стартовый матч чемпионата мира – 2021 между сборными Беларуси и Словакией. К середине второго периода словацкая команды лидирует со счётом 3:0.

В начале игрового отрезка голкипер белорусской сборной Дэнни Тейлор совершил потрясающий сейв. Шайба, отскочив на пятачке от защитника сборной Беларуси, неожиданно пришла к нападающему словаков Мартину Фашко-Рудашу. Форвард нанёс резкий бросок в упор, но Тейлор успел переместиться в другой угол ворот и отбить шайбу щитком.

Видео сейва можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккейный Бульбаш».

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборные Беларуси и Словакии выступают в одной группе с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании и Великобритании. В первом матче группы россияне обыграли чехов со счётом 4:3.

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