Вратарь сборной Беларуси Тейлор совершил эффектный сейв после броска по пустым воротам

В эти минуты проходит стартовый матч чемпионата мира – 2021 между сборными Беларуси и Словакией. К середине второго периода словацкая команды лидирует со счётом 3:0.
В начале игрового отрезка голкипер белорусской сборной Дэнни Тейлор совершил потрясающий сейв. Шайба, отскочив на пятачке от защитника сборной Беларуси, неожиданно пришла к нападающему словаков Мартину Фашко-Рудашу. Форвард нанёс резкий бросок в упор, но Тейлор успел переместиться в другой угол ворот и отбить шайбу щитком.
Видео сейва можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккейный Бульбаш».
Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборные Беларуси и Словакии выступают в одной группе с командами России, Швеции, Чехии, Швейцарии, Дании и Великобритании. В первом матче группы россияне обыграли чехов со счётом 4:3.
- 21 мая 2021
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