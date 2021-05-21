Капитан Беларуси Шарангович показал неприличный жест словакам. Его могут отстранить

Капитана сборной Беларуси Егора Шаранговича могут дисквалифицировать за неприличный жест в адрес игроков команды Словакии, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».



На 59-й минуте при счёте 4:2 в пользу словаков нападающий Шарангович получил возможность пробить буллит, но не смог реализовать попытку. После незабитого буллита капитан показал средней палец скамейке противника.

Напомним, в очередном матче чемпионата мира по хоккею, проходящем в Латвии, сборная Словакии обыграла команду Беларуси. Встреча проходила на стадионе «Олимпийский спортивный центр» в Риге и завершилась со счётом 5:2 (3:0, 0:0, 2:2) в пользу подопечных Крэйга Рэмзи. При счёте 0:4 на 54-й минуте Михаил Стефанович с передачи Сергея Костицына отыграл одну шайбу. Меньше чем через минуту Егор Шарангович забросил вторую шайбу Беларуси в матче.