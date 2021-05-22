Лавиолетт: мне не понравились многие нарушения «Вашингтона». Нужно быть дисциплинированнее

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение в четвёртом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (1:4, 1-3). Благодаря этой неудаче «столичные» находятся в одном поражении от завершения сезона.

«Да, сегодня они забивали в большинстве, а мне не понравились многие наши нарушения. Да, какие-то нарушения — часть силовой игры, но в любом случае играть надо дисциплинированнее», — цитирует Лавиолетта официальный сайт НХЛ в русской версии.

В составе «Бостона» отличились Брэд Маршан, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Мэтт Грызлик. Автором единственной заброшенной шайбы «Вашингтона» стал Александр Овечкин, броском из своего «офиса» реализовавший численное преимущество гостей.