Капитан сборной Беларуси Шарангович прокомментировал неприличный жест в адрес словаков

Нападающий и капитан сборной Беларуси Егор Шарангович в посте на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал неприличный жест после нереализованного буллита в стартовом матче чемпионата мира — 2021 со Словакией (2:5).

«В матче со Словакией моё разочарование привело к постыдным и безответственным действиям по отношению к скамейке запасных соперника. Моему поступку нет оправданий.

Это не отражает того, кем я являюсь как игрок или как личность. Как наш капитан я с большим уважением отношусь к своим действиям на льду и за его пределами. Сегодня я подвёл команду, наших тренеров и болельщиков.

Я хочу извиниться перед словацкой командой, чтобы научиться двигаться вперёд с этого момента», — говорится в сообщении.