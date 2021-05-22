Капитан сборной Беларуси Шарангович прокомментировал неприличный жест в адрес словаков
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Нападающий и капитан сборной Беларуси Егор Шарангович в посте на своей странице в «Инстаграме» прокомментировал неприличный жест после нереализованного буллита в стартовом матче чемпионата мира — 2021 со Словакией (2:5).
«В матче со Словакией моё разочарование привело к постыдным и безответственным действиям по отношению к скамейке запасных соперника. Моему поступку нет оправданий.
Это не отражает того, кем я являюсь как игрок или как личность. Как наш капитан я с большим уважением отношусь к своим действиям на льду и за его пределами. Сегодня я подвёл команду, наших тренеров и болельщиков.
Я хочу извиниться перед словацкой командой, чтобы научиться двигаться вперёд с этого момента», — говорится в сообщении.
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