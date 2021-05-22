Макдэвид прокомментировал сухое поражение «Эдмонтона» в матче с «Виннипегом»

Капитан команды Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (0:1 ОТ, 0-2).



«Очень интересно быть частью такой встречи. Именно этого вы хотите от плей-офф. Упорная, силовая и равная игра.



Думаю, у нас есть хорошие моменты. Мы должны поднатужиться и реализовать их», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.

Напомним, во втором матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 1:0. В этой встрече Макдэвид (26:45, 4:07 — в большинстве) нанёс пять бросков в створ, применил четыре силовых приёма и допустил три потери шайбы. В двух матчах «нефтяники» забили только один гол.