Макдэвид прокомментировал сухое поражение «Эдмонтона» в матче с «Виннипегом»

Капитан команды Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид прокомментировал поражение во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Виннипег Джетс» (0:1 ОТ, 0-2).
«Очень интересно быть частью такой встречи. Именно этого вы хотите от плей-офф. Упорная, силовая и равная игра.
Думаю, у нас есть хорошие моменты. Мы должны поднатужиться и реализовать их», — приводит слова Макдэвида официальный сайт НХЛ.
Напомним, во втором матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» на выезде обыграл «Эдмонтон Ойлерз» со счётом 1:0. В этой встрече Макдэвид (26:45, 4:07 — в большинстве) нанёс пять бросков в створ, применил четыре силовых приёма и допустил три потери шайбы. В двух матчах «нефтяники» забили только один гол.
- 22 мая 2021
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