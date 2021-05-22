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Четыре игрока сборной России забили дебютные голы на взрослых ЧМ в игре с Великобританией

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Четыре игрока сборной России забили дебютные голы на взрослых ЧМ в игре с Великобританией
Георгий Горностаев
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Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021.
Сборная России встречалась с командой Великобритании и одержала победу со счётом 7:1. Нападающие Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев впервые забросили шайбы на взрослых чемпионатах мира.

На 11-й минуте Сергей Толчинский убежал в контратаку и реализовал выход один в ноль – 4:0.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

На 31-й минуте забросил Павел Карнаухов с передач Никиты Задорова и Артёма Зуба. Карнаухов ушёл от защитника, обыграл вратаря и закатил шайбу в ворота.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте сборной России по хоккею. Права на видео принадлежат «Первому каналу».

На 50-й минуте, при игре в большинстве, Антон Бурдасов и Игорь Ожиганов ассистировали Андрею Кузьменко, который броском в левый верхний угол забросил ещё одну шайбу россиян.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте сборной России по хоккею. Права на видео принадлежат «Первому каналу».

На 54-й Антон Слепышев отличился с передачи Павла Карнаухова из-за ворот.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте сборной России по хоккею. Права на видео принадлежат «Первому каналу».

Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

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