Четыре игрока сборной России забили дебютные голы на взрослых ЧМ в игре с Великобританией

Сегодня, 22 мая, в Риге (Латвия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею — 2021.
Сборная России встречалась с командой Великобритании и одержала победу со счётом 7:1. Нападающие Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев впервые забросили шайбы на взрослых чемпионатах мира.
На 11-й минуте Сергей Толчинский убежал в контратаку и реализовал выход один в ноль – 4:0.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
На 31-й минуте забросил Павел Карнаухов с передач Никиты Задорова и Артёма Зуба. Карнаухов ушёл от защитника, обыграл вратаря и закатил шайбу в ворота.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте сборной России по хоккею. Права на видео принадлежат «Первому каналу».
На 50-й минуте, при игре в большинстве, Антон Бурдасов и Игорь Ожиганов ассистировали Андрею Кузьменко, который броском в левый верхний угол забросил ещё одну шайбу россиян.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте сборной России по хоккею. Права на видео принадлежат «Первому каналу».
На 54-й Антон Слепышев отличился с передачи Павла Карнаухова из-за ворот.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте сборной России по хоккею. Права на видео принадлежат «Первому каналу».
Напомним, чемпионат мира пройдёт в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 22 мая 2021
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