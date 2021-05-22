Толчинский: ценят ли меня в сборной России? Спросите об этом тренерский штаб

Нападающий сборной России Сергей Толчинский поделился мнением о разгромной победе Сборной России над Великобританией на чемпионате мира – 2021 (7:1).
«Уверенность у нас была, что не случится в этом матче сенсации. Выходили с первых минут с полной концентрацией, хорошо, что сразу много забили, а потом довели игру до победы. Меня долго не заявляли, потому что я болел ангиной две недели, выздоровел только дня четыре назад. Тренеры дали мне время набрать форму.
Всё ли сейчас нормально, ценят ли меня в сборной? Спросите об этом тренерский штаб», – передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
В составе россиян дубль оформил Антон Бурдасов, по разу отличились Михаил Григоренко, Сергей Толчинский, Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко и Антон Слепышев.
- 22 мая 2021
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