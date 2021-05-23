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Сорокин — об удачном матче с «Питтсбургом»: я просто наслаждаюсь игрой

Сорокин — об удачном матче с «Питтсбургом»: я просто наслаждаюсь игрой
Георгий Горностаев
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Российский голкипер «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин поделился мнением о своей игре в четвёртом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Питтсбург Пингвинз» (4:1).

«Я просто наслаждаюсь игрой, наслаждаюсь моментом. Чувствую себя прекрасно. В пятницу у меня была хорошая тренировка, я чувствовал себя готовым», — цитирует Сорокина официальный сайт Национальной хоккейной лиги на русском языке.

Напомним, в четвёртом матче серии с «Питтсбург Пингвинз» «Айлендерс» одержали победу со счётом 4:1, а голкипер команды из Нью-Йорка Илья Сорокин стал первой звездой по итогам матча.

В текущем сезоне НХЛ Сорокин сыграл 22 матча в регулярном чемпионате и оформил три шат-аута, в плей-офф голкипер провёл две встречи.

После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2. Следующая встреча состоится 25 мая в 2:00 мск.

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