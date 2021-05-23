Сборная Словакии открыла счёт на 25-й секунде, забив самый быстрый гол на ЧМ-2021

Сегодня, 23 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) встречаются сборные Великобритании и Словакии. К третьей минуте словаки ведут в счёте — 1:0.



На 25-й секунде Роберт Лантоши отобрал шайбу за лицевой линией соперника и отдал передачу на Марека Гривика, который открыл счёт в матче.

Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборные Великобритании и Словакии играют в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, России, Дании и Беларуси. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.