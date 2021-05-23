Сборная Словакии открыла счёт на 25-й секунде, забив самый быстрый гол на ЧМ-2021

Сегодня, 23 мая, на арене «Олимпийский спортивный центр» в Риге (Латвия) встречаются сборные Великобритании и Словакии. К третьей минуте словаки ведут в счёте — 1:0.
На 25-й секунде Роберт Лантоши отобрал шайбу за лицевой линией соперника и отдал передачу на Марека Гривика, который открыл счёт в матче.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Напомним, чемпионат мира проходит в столице Латвии, Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборные Великобритании и Словакии играют в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, России, Дании и Беларуси. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.
- 23 мая 2021
-
12:37
-
12:26
-
11:00
-
09:30
-
09:11
-
07:45
- 22 мая 2021
-
23:50
-
23:39
-
23:08
-
22:55
-
22:53
-
22:44
-
22:43
-
22:27
-
22:10
-
21:41
-
21:02
-
20:58
-
20:30
-
20:25
-
20:05
-
19:53
-
19:49
-
19:32
-
19:29
-
19:28
-
19:23
-
19:20
-
19:20
-
19:17
-
19:16
-
19:14
-
19:02
-
18:55
-
18:55