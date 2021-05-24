Овечкин: трудно проигрывать, когда очевидно могли добиться большего. Это отстой

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал вылет своей команды из плей-офф Кубка Стэнли.

«Весь сезон мы играли ради Кубка Стэнли. Трудно проигрывать, когда очевидно, мы могли добиться большего. Это отстой. Это плохое чувство, когда знаешь, что у тебя довольно хорошая команда. Это была плотная серия, в которой мы трижды уходили в овертаймы. Нехватка удачи, плохие отскоки – и они решили два матча из трёх в свою пользу. Что касается четвёртой игры серии, то мы должны были играть намного лучше, но не сделали этого. Сегодня играли хорошо, не смогли забить голов», – сказал Овечкин после матча.

В пятом матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Бостон Брюинз». Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей забивали Давид Пастрняк и Патрис Бержерон (дважды). Единственную шайбу за «Вашингтон» забросил Конор Шири. Российский защитник Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу. Российские нападающие Александр Овечкин и Евгений Кузнецов не отметились результативными действиями. Голкипер Илья Самсонов пропустил 3 гола и отразил 16 бросков. Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Бостона». Таким образом, «Вашингтон» вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.