История и статистика личных встреч сборных России и Словакии на чемпионатах мира

Сегодня, 24 мая, в Риге (Латвия) состоится четвёртый игровой день чемпионат мира. Сборная России проведёт свой третий матч на групповом этапе. Соперником команды станет сборная Словакии. Встреча начнётся в 16:15 мск.

Сборные России и Словакии встречались друг с другом в рамках чемпионата мира 16 раз. Россияне победили в 10 играх, в трёх матчах успех праздновали словаки, ещё три встречи завершились вничью. Последние восемь матчей завершились победой российской команды.