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История и статистика личных встреч сборных России и Словакии на чемпионатах мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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История и статистика личных встреч сборных России и Словакии на чемпионатах мира
Владимир Лаевский
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Сегодня, 24 мая, в Риге (Латвия) состоится четвёртый игровой день чемпионат мира. Сборная России проведёт свой третий матч на групповом этапе. Соперником команды станет сборная Словакии. Встреча начнётся в 16:15 мск.

Турнирная таблица ЧМ-2021

Сборные России и Словакии встречались друг с другом в рамках чемпионата мира 16 раз. Россияне победили в 10 играх, в трёх матчах успех праздновали словаки, ещё три встречи завершились вничью. Последние восемь матчей завершились победой российской команды.

ЧММесто проведенияСтадия турнираСоперникиСчётАвторы голов
ЧМ-1996ВенаГрупповой раундРоссия — Словакия6:2Скопинцев (2), Ерофеев, Квартальнов, Березин, Оксюта
ЧМ-1997ХельсинкиГрупповой раундРоссия — Словакия2:2Петренко, Скопинцев — Дано, Цигер
ЧМ-1998БазельГрупповой раундРоссия — Словакия6:1Ерофеев, Березин (2), Юшкевич, Петренко, Козлов — Воскар
ЧМ-1999ОслоГрупповой раундРоссия — Словакия2:2Петренко, Гусманов — Хара, Госса
ЧМ-2002ГётеборгГрупповой раундРоссия — Словакия4:6Гусманов, Кознев, Прокопьев, Сушинский — Шатан, Надь, Бондра (2), Гандзуш, Мило
ЧМ-2002ГётеборгФиналРоссия — Словакия3:4Сушинский (2), Антипов — Вишневски, Бондра (2), Шатан
ЧМ-2004ОстраваГрупповой раундРоссия — Словакия0:2Госса, Петровицки
ЧМ-2005ВенаГрупповой раундРоссия — Словакия3:3Непряев, Марков, Козлов — Палффи, Госса, Вишневски
ЧМ-2006РигаГрупповой раундРоссия — Словакия4:3Куляш, Малкин, Зарипов, Михнов — Суровы, Коллар, Черник
ЧМ-2010КёльнГрупповой раундРоссия — Словакия3:1Афиногенов, Овечкин, Козлов — Маески
ЧМ-2011БратиславаГрупповой раундРоссия — Словакия4:3Радулов, Никулин (2), Морозов — Шатан, Габорик, Надь
ЧМ-2012ХельсинкиФиналРоссия — Словакия6:2Сёмин (2), Пережогин, Терещенко, Дацюк, Малкин — Хара (2)
ЧМ-2013ХельсинкиГрупповой раундРоссия — Словакия3:1Радулов, Денисов, Ковальчук — Радивоевич
ЧМ-2015ОстраваГрупповой раундРоссия — Словакия3:2 ОТМозякин, Тарасенко, Панарин — Копецки, Габорик
ЧМ-2017КёльнГрупповой раундРоссия — Словакия6:0Дадонов (2), Миронов, Кучеров, Телегин, Гавриков
ЧМ-2018КопенгагенГрупповой раундРоссия — Словакия4:0Мамин, Гусев, Шалунов, Михеев
Будет ли третья подряд победа наших на нынешнем ЧМ? Словакия – Россия. LIVE Будет ли третья подряд победа наших на нынешнем ЧМ? Словакия – Россия. LIVE
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