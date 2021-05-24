История и статистика личных встреч сборных России и Словакии на чемпионатах мира
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Сегодня, 24 мая, в Риге (Латвия) состоится четвёртый игровой день чемпионат мира. Сборная России проведёт свой третий матч на групповом этапе. Соперником команды станет сборная Словакии. Встреча начнётся в 16:15 мск.
Сборные России и Словакии встречались друг с другом в рамках чемпионата мира 16 раз. Россияне победили в 10 играх, в трёх матчах успех праздновали словаки, ещё три встречи завершились вничью. Последние восемь матчей завершились победой российской команды.
|ЧМ
|Место проведения
|Стадия турнира
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ЧМ-1996
|Вена
|Групповой раунд
|Россия — Словакия
|6:2
|Скопинцев (2), Ерофеев, Квартальнов, Березин, Оксюта
|ЧМ-1997
|Хельсинки
|Групповой раунд
|Россия — Словакия
|2:2
|Петренко, Скопинцев — Дано, Цигер
|ЧМ-1998
|Базель
|Групповой раунд
|Россия — Словакия
|6:1
|Ерофеев, Березин (2), Юшкевич, Петренко, Козлов — Воскар
|ЧМ-1999
|Осло
|Групповой раунд
|Россия — Словакия
|2:2
|Петренко, Гусманов — Хара, Госса
|ЧМ-2002
|Гётеборг
|Групповой раунд
|Россия — Словакия
|4:6
|Гусманов, Кознев, Прокопьев, Сушинский — Шатан, Надь, Бондра (2), Гандзуш, Мило
|ЧМ-2002
|Гётеборг
|Финал
|Россия — Словакия
|3:4
|Сушинский (2), Антипов — Вишневски, Бондра (2), Шатан
|ЧМ-2004
|Острава
|Групповой раунд
|Россия — Словакия
|0:2
|Госса, Петровицки
|ЧМ-2005
|Вена
|Групповой раунд
|Россия — Словакия
|3:3
|Непряев, Марков, Козлов — Палффи, Госса, Вишневски
|ЧМ-2006
|Рига
|Групповой раунд
|Россия — Словакия
|4:3
|Куляш, Малкин, Зарипов, Михнов — Суровы, Коллар, Черник
|ЧМ-2010
|Кёльн
|Групповой раунд
|Россия — Словакия
|3:1
|Афиногенов, Овечкин, Козлов — Маески
|ЧМ-2011
|Братислава
|Групповой раунд
|Россия — Словакия
|4:3
|Радулов, Никулин (2), Морозов — Шатан, Габорик, Надь
|ЧМ-2012
|Хельсинки
|Финал
|Россия — Словакия
|6:2
|Сёмин (2), Пережогин, Терещенко, Дацюк, Малкин — Хара (2)
|ЧМ-2013
|Хельсинки
|Групповой раунд
|Россия — Словакия
|3:1
|Радулов, Денисов, Ковальчук — Радивоевич
|ЧМ-2015
|Острава
|Групповой раунд
|Россия — Словакия
|3:2 ОТ
|Мозякин, Тарасенко, Панарин — Копецки, Габорик
|ЧМ-2017
|Кёльн
|Групповой раунд
|Россия — Словакия
|6:0
|Дадонов (2), Миронов, Кучеров, Телегин, Гавриков
|ЧМ-2018
|Копенгаген
|Групповой раунд
|Россия — Словакия
|4:0
|Мамин, Гусев, Шалунов, Михеев
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