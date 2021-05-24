Самонов признан лучшим игроком сборной России в матче со Словакией

Голкипер Александр Самонов был признан лучшим игроком сборной России в матче со сборной Словакии на чемпионате мира, который проходит в Риге (Латвия). Встреча команд группы A завершилась неожиданной победой словаков со счётом 3:1.

Самонов в этой встрече отразил 25 бросков из 27. Еще одну шайбу словаки забросили в концовке в пустые ворота после смены вратаря.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Словакия — Россия.

Счёт был открыт в середине второго периода. На 30-й минуте Милош Келеман вывел словаков вперёд. Уже через две минуты Александр Барабанов восстановил равновесие в счёте, реализовав большинство. Победную шайбу словаки забросили на 54-й минуте после удаления в составе сборной России. Мартин Гернат принёс своей команде победу. А уже на последних минутах Марек Дялога поразил пустые ворота россиян после смены вратаря.

Сборная Словакии одержала уже третью победу на турнире. Для россиян это поражение стало первым.