Сборная России впервые за 17 лет проиграла Словакии на чемпионатах мира

Сборная России провела третий матч на чемпионате мира в Риге (Латвия). Россияне уступили словакам со счётом 1:3. Это первое поражение России в матчах со Словакией на чемпионатах мира за 17 лет.

В последний раз россияне уступали словакам в 2004 году на групповом этапе чемпионата мира в Остраве. Встреча завершилась со счётом 2:0. После этого российская сборная одержала восемь побед и один раз сыграла вничью.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Словакия — Россия.

Счёт был открыт в середине второго периода. На 30-й минуте Милош Келеман вывел словаков вперёд. Уже через две минуты Александр Барабанов восстановил равновесие в счёте, реализовав большинство. Победную шайбу словаки забросили на 54-й минуте после удаления в составе сборной России. Мартин Гернат принёс своей команде победу. А уже на последних минутах Марек Дялога поразил пустые ворота россиян после смены вратаря.

Сборная Словакии одержала уже третью победу на турнире. Для россиян это поражение стало первым.