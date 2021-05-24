Сборная России впервые за 17 лет проиграла Словакии на чемпионатах мира

Сборная России провела третий матч на чемпионате мира в Риге (Латвия). Россияне уступили словакам со счётом 1:3. Это первое поражение России в матчах со Словакией на чемпионатах мира за 17 лет.
В последний раз россияне уступали словакам в 2004 году на групповом этапе чемпионата мира в Остраве. Встреча завершилась со счётом 2:0. После этого российская сборная одержала восемь побед и один раз сыграла вничью.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Словакия — Россия.
Счёт был открыт в середине второго периода. На 30-й минуте Милош Келеман вывел словаков вперёд. Уже через две минуты Александр Барабанов восстановил равновесие в счёте, реализовав большинство. Победную шайбу словаки забросили на 54-й минуте после удаления в составе сборной России. Мартин Гернат принёс своей команде победу. А уже на последних минутах Марек Дялога поразил пустые ворота россиян после смены вратаря.
Сборная Словакии одержала уже третью победу на турнире. Для россиян это поражение стало первым.
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