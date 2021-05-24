Генменеджер сборной Словакии Шатан: хорошая картинка после матча. Вы так не думаете?

Генеральный менеджер сборной Словакии Мирослав Шатан поделился эмоциями от победы команды над Россией в матче третьего тура чемпионата мира по хоккею 2021 года в Латвии (3:1).



«Хорошая картинка после матча… вы так не думаете?», — написал Шатан в «твиттере» на словацком и английском языках.

Пост доступен в твиттер-аккаунте Мирослава Шатана.

Сборная Словакии впервые за 17 лет обыграла российскую команду в рамках чемпионатов мира по хоккею.

После этой победы сборная Словакии обошла российскую национальную команду в турнирной таблице и расположилась на первой строчке группы А. Словаки одержали третью победу в трёх матчах на турнире, набрав девять очков. Для сборной России это поражение стало первым. В активе российской команды — шесть очков после трёх игр.



Следующий матч сборная России проведёт в среду, 26 мая, против команды Дании. Начало встречи — в 16:15 мск. Очередным соперником сборной Словакии станет команда Швейцарии. Матч состоится в четверг, 27 мая, в 16:15 по московскому времени.