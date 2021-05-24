Первое поражение России на чемпионате мира — 2021. Видеообзор

Сборная России потерпела первое поражение на чемпионате мира 2021 года, который проходит в Риге (Латвия). Россияне уступили в матче группового этапа словакам со счётом 1:3.
Счёт был открыт в середине второго периода. На 30-й минуте Милош Келеман вывел словаков вперёд. Уже через две минуты Александр Барабанов восстановил равновесие в счёте, реализовав большинство. Победную шайбу словаки забросили на 54-й минуте после удаления в составе сборной России. Мартин Гернат принёс своей команде победу. А уже на последних минутах Марек Дялога поразил пустые ворота россиян после смены вратаря.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно на YouTube-канале ИИХФ.
Российская сборная потерпела первое поражение в матчах чемпионата мира со сборной Словакии за 17 лет. В последний раз россияне уступали словакам на мировых первенствах в 2004 году.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Словакия — Россия.
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