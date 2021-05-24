Назаров — о снятом флаге Беларуси: латыши ведут себя как дети, у которых отобрали игрушку

Известный тренер Андрей Назаров прокомментировал инцидент со снятым на чемпионате мира в Риге белорусским флагом, заменённым на БЧБ.
«Сегодня игра сборной России была очень унылой, мне не понравилась работа нашего тренерского штаба. Не знаю, с чем это связано, я нахожусь не в Риге, а в Москве. Думаю, глава штаба во всём разберётся и к решающим играм сборная будет играть в другой хоккей.
В Риге сняли белорусский флаг? Латыши ведут себя как маленькие дети в песочнице, у которых отобрали игрушку. Обиделись непонятно на что и больше не хотят пускать в свою песочницу. Самолёт приземлился на территории республики Беларусь, а арестованный человек находился в розыске на территории этого государства. Думаю, нужно задавать вопросы о том, кто был пилотом воздушного судна и почему он сел. Давайте отдадим разбирательство в этом деле на откуп международным компетентным органам. Но флаг Беларуси на крупном спортивном событии не имеет к этому инциденту никакого отношения», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
- 24 мая 2021
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