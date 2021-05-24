Крикунов объяснил, чего не хватило российским хоккеистам, чтобы обыграть словаков

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о поражении национальной команды в матче чемпионата мира со сборной Словакии (1:3).
«Наша сборная большую часть матча владела шайбой, играла неплохо, даже по броскам было преимущество. Не хватало сверхжелания и нацеленности, мало брали игру на себя и больше надеялись на партнёров. Есть момент — нужно выжимать. Но в целом, повторюсь, играли хорошо. Возможно, ещё не хватает сыгранности. Да и Словакия для нас не особо удобная команда. Когда я ещё помогал Михайлову, мы им проигрывали, а потом на Олимпиаде побеждали Канаду, но проигрывали словакам. Умеют они играть против нас, настраиваются.
Паники никакой нет, это же видно. Сейчас мы уступили, вчера — шведы и финны, чехи тоже проигрывали. Не факт, что Словакия вообще выйдет в плей-офф, они могут слететь такой команде, которой вообще не должны проигрывать.
Нам нужно больше уделить внимание меньшинству и разобрать все моменты. Также нужно быть поаккуратнее с удалениями», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 24 мая 2021
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