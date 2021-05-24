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Крикунов объяснил, чего не хватило российским хоккеистам, чтобы обыграть словаков

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Крикунов объяснил, чего не хватило российским хоккеистам, чтобы обыграть словаков
Павел Левкович
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Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о поражении национальной команды в матче чемпионата мира со сборной Словакии (1:3).

«Наша сборная большую часть матча владела шайбой, играла неплохо, даже по броскам было преимущество. Не хватало сверхжелания и нацеленности, мало брали игру на себя и больше надеялись на партнёров. Есть момент — нужно выжимать. Но в целом, повторюсь, играли хорошо. Возможно, ещё не хватает сыгранности. Да и Словакия для нас не особо удобная команда. Когда я ещё помогал Михайлову, мы им проигрывали, а потом на Олимпиаде побеждали Канаду, но проигрывали словакам. Умеют они играть против нас, настраиваются.

Паники никакой нет, это же видно. Сейчас мы уступили, вчера — шведы и финны, чехи тоже проигрывали. Не факт, что Словакия вообще выйдет в плей-офф, они могут слететь такой команде, которой вообще не должны проигрывать.

Нам нужно больше уделить внимание меньшинству и разобрать все моменты. Также нужно быть поаккуратнее с удалениями», — сказал Крикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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