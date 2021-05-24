Главный тренер сборной Словакии прокомментировал победу над Россией на ЧМ-2021

Главный тренер сборной Словакии Крэйг Рэмзи рассказал о победе его команды в матче с Россией на чемпионате мира по хоккею в Латвии (3:1).



«Мы играли с невероятно хорошей командой, старались фокусироваться на их сильных качествах. Говорили о том, что нам надо сделать — играть жёстко, быстро, не терять позицию и шайбу. Был отрезок во втором периоде, когда соперник заставил нас носиться по своей зоне. Но мы с этим справились, ребята бились до последней секунды. После того как мы вышли вперёд в третьем периоде, действовали собранно как с шайбой, так и без неё. Цельная игра на протяжении всего матча.



Не беспокоит ли, что игроков перехлестнёт уверенность? Это всегда проблема. Группа игроков делает неожиданные вещи и внезапно начинает торопить. Мы же обговорили этот вопрос сразу после игры, сейчас у нас пара выходных, можно будет отдохнуть, особенно ребятам вроде Студенича. Мы проходили все шаги и понимаем, что это только один шаг на очень большой лестнице. Они играли как команда, поддерживали друг друга. Нам надо продолжать в том же духе. Никто не будет складывать перед нами лапки, никто не будет нас бояться. Наша задача — показывать свой хоккей все 60 минут в каждом матче.



Переросли ли мы статус андердогов? Ничего мы ещё не переросли. Мы понимаем, кто мы и сколько нам пришлось работать, чтобы выйти на эту позицию. Одна из задач тренеров и менеджмента — постараться построить команду, где все играют друг за друга, уважают друг друга и сохраняют позитив. Мы всё ещё строим команду, каждый раз много новых игроков. Знаем, что мы пока играем не за медаль, а за свои жизни. Надеюсь, будем продолжать это делать, это наш фокус.



Что касается новых игроков, то они все проделали отличную работу. Келемен забил гол, очень впечатлил — выигрывал борьбу, бился весь матч. Наш вратарь сыграл надёжно, Бучко провёл хороший матч. Новички выглядели так, будто уже играли за сборную. Они стали частью команды, это важная часть процесса, чтобы новые ребята вписались и чувствовали свою важность для команды. У нас простая система — стараться, кататься, атаковать и быть агрессивными. Все хотят это делать, молодые ребята проделали отличную работу», — передаёт слова Рэмзи корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.