Малкин вышел на второе место по результативности в Кубке Стэнли в истории «Питтсбурга»

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт 1-й период, в матче ничья — 1:1, а в серии – 2-2.



На 9-й минуте встречи российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин открыл счёт в этом матче, реализовав численное преимущество своей команды. Результативные передачи на свой счёт записали Крис Летанг и Брайан Раст.



Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», Малкин набрал своё 172-е (64+108) очко в Кубке Стэнли и вышел на второе место в истории «Питтсбурга» по результативности, сравнявшись с легендарным Марио Лемье. Для Малкина это 169-й матч в составе «пингвинов». Лидер по результативности – Сидни Кросби, на счету которого 190 (69+121) очков в 172 встречах плей-офф НХЛ.



Напомним, что, 34-летний российский хоккеист, который проводит свой третий матч в нынешнем плей-офф НХЛ сезона-2020/2021, отметился своей первой заброшенной шайбой на этой стадии турнира. Ранее на его счету были лишь две голевые передачи при показателе полезности «-1» и шести минутах штрафного времени.

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