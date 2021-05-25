Малкин вышел на второе место по результативности в Кубке Стэнли в истории «Питтсбурга»

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит пятый матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Айлендерс». Идёт 1-й период, в матче ничья — 1:1, а в серии – 2-2.
На 9-й минуте встречи российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин открыл счёт в этом матче, реализовав численное преимущество своей команды. Результативные передачи на свой счёт записали Крис Летанг и Брайан Раст.
Как отмечает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», Малкин набрал своё 172-е (64+108) очко в Кубке Стэнли и вышел на второе место в истории «Питтсбурга» по результативности, сравнявшись с легендарным Марио Лемье. Для Малкина это 169-й матч в составе «пингвинов». Лидер по результативности – Сидни Кросби, на счету которого 190 (69+121) очков в 172 встречах плей-офф НХЛ.
Напомним, что, 34-летний российский хоккеист, который проводит свой третий матч в нынешнем плей-офф НХЛ сезона-2020/2021, отметился своей первой заброшенной шайбой на этой стадии турнира. Ранее на его счету были лишь две голевые передачи при показателе полезности «-1» и шести минутах штрафного времени.
- 25 мая 2021
-
02:57
-
02:45
-
02:34
-
00:46
-
00:25
- 24 мая 2021
-
23:29
-
23:18
-
23:18
-
23:06
-
23:06
-
22:33
-
22:30
-
22:15
-
22:03
-
21:53
-
21:28
-
21:20
-
21:19
-
21:18
-
20:58
-
20:57
-
20:40
-
20:39
-
20:31
-
20:29
-
20:15
-
20:01
-
19:52
-
19:49
-
19:46
-
19:44
-
19:38
-
19:35
-
19:31
-
19:30