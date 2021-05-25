«Торонто» вышел вперёд в серии с «Монреалем». Михеев – без очков и с «-1»

В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» состоялся третий матч серии первого раунда Кубка Стэнли между «Монреаль Канадиенс» и «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 2:1, которая позволила им выйти вперёд в серии с аналогичным счётом – 2-1.

Счёт в матче был открыт на 8-й минуте 2-го периода шведским форвардом «Торонто» Вильямом Нюландером, которому благодаря этой шайбе удалось повторить достижение Александра Могильного. Спустя 6 минут хоккеисты «Монреаля» усилиями Ника Судзуки восстановили равновесие. Однако ещё через пару минут гости вновь вышли вперёд – отличился Морган Райлли и, тем самым, принёс «Торонто» победу в этой встрече.

Российский нападающий «Мэйпл Лифс» Илья Михеев провёл на льду 13 минут 12 секунд и завершил встречу с показателем полезности «-1», не отметившись результативными действиями.

Вратарь «Торонто» Джек Кэмпбелл отразил 27 из 28 бросков по воротам, а его визави из «Монреаля» Кэри Прайс – 27 из 29.