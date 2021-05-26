Даррен Диц: почему бы Казахстану не выиграть чемпионат мира?

Защитник «Барыса» и сборной Казахстана Даррен Диц снова выразил мнение о том, что казахстанцы могут сотворить огромную сенсацию на чемпионате мира-2021 в Риге и выиграть турнир.
«Перед турниром мне вообще было сложно что-то предсказывать, так как я впервые играю на чемпионате мира. Не знал, как там всё будет. Мы просто стараемся играть на максимуме своих возможностей, верить друг в друга и получать удовольствие от нашей игры. Это наш подход со старта чемпионата мира, и пока он даёт неплохие результаты.
На турнире мы уже увидели несколько удивительных результатов, это вдохновляет с точки зрения того, как хоккей развивается в разных странах. Почему бы Казахстану не выиграть чемпионат мира?», — приводит слова Дица официальный сайт КХЛ.
Сборная Казахстана на ЧМ-2021 обыграла команды Латвии (3:2 Б) и Финляндии (2:1 Б), а также уступила американцам (3:0). После трёх матчей казахстанцы набрали четыре очка и занимают пятое место в группе В.
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