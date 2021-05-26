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Захарова — о замене флага России на ЧМ-2021: неприкрытое неуважение

Захарова — о замене флага России на ЧМ-2021: неприкрытое неуважение
Никита Сербаков
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Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала замену флага страны на символику ОКР на центральной площади Риги.

«Прежде всего это неприкрытое неуважение к государственной символике России. В этой связи мы предприняли соответствующие демарши в Москве и Риге, указали на пагубность подобных провокационных шагов для выстраивания двусторонних отношений.

Похоже, что наши латвийские соседи всеми силами стараются закрепиться в рядах недружественных России государств. Если это осознанный выбор латвийской стороны, то мы будем делать выводы», – приводит слова Захаровой ТАСС.

Власти Риги убрали центральной площади латвийской столицы флаг России, который находился в центре города на площади. Там были размещены флаги всех стран-участниц чемпионата мира. Теперь на площади находится флаг Олимпийского комитета России.

Дело в том, что из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства России запрещено в течение двух лет участвовать в международных соревнованиях. Сборная выступает на турнире под символикой ОКР.

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