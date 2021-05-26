Яруллин поддержал призыв отдать премьер-министра Израиля под суд

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин поддержал призыв отдать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху под суд.
На фотографии, которую 28-летний хоккеист репостнул на свою страницу в "Инстаграм", изображен Нетаньяху и надпись «Преступник должен быть в тюрьме».
Призыв отдать Премьер-министра Израиля под суд
Фото: https://www.instagram.com/yaru33
В марте 2021 года Международный уголовный суд в Гааге объявил о начале официального расследования предполагаемых военных преступлений на территории Палестинской автономии.
Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений на фоне решения израильских властей выселить четыре палестинских семьи из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Столкновения идут до сих пор. За это время радикалы выпустили в сторону Израиля свыше 4 тыс. ракет, в ответ с израильской стороны прошли бомбардировки сотни целей в анклаве. Жертвами конфликта на палестинских территориях стали в общей сложности более 270 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.
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