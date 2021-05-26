Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Яруллин поддержал призыв отдать премьер-министра Израиля под суд

Яруллин поддержал призыв отдать премьер-министра Израиля под суд
Никита Сербаков
Комментарии

Защитник «Трактора» Альберт Яруллин поддержал призыв отдать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху под суд.

На фотографии, которую 28-летний хоккеист репостнул на свою страницу в "Инстаграм", изображен Нетаньяху и надпись «Преступник должен быть в тюрьме».

Призыв отдать Премьер-министра Израиля под суд

Призыв отдать Премьер-министра Израиля под суд

Фото: https://www.instagram.com/yaru33

В марте 2021 года Международный уголовный суд в Гааге объявил о начале официального расследования предполагаемых военных преступлений на территории Палестинской автономии.

Обострение конфликта между Палестиной и Израилем началось со столкновений на фоне решения израильских властей выселить четыре палестинских семьи из квартала Шейх-Джаррах в Восточном Иерусалиме. Столкновения идут до сих пор. За это время радикалы выпустили в сторону Израиля свыше 4 тыс. ракет, в ответ с израильской стороны прошли бомбардировки сотни целей в анклаве. Жертвами конфликта на палестинских территориях стали в общей сложности более 270 человек. С израильской стороны погибли не менее 12 человек.

«Мой уход из «Ак Барса» — слишком личный момент. Думал, что всю карьеру проведу в Казани» «Мой уход из «Ак Барса» — слишком личный момент. Думал, что всю карьеру проведу в Казани»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021