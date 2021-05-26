Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Защитник «Спартака» подписал контракт со швейцарским клубом

Защитник «Спартака» подписал контракт со швейцарским клубом
Никита Сербаков
Комментарии

Шведский защитник Эмиль Юсе продолжит карьеру в швейцарском «Рапперсвиле».

Как сообщает официальный сайт швейцарской команды, 27-летний хоккеист подписал контракт с клубом на два года. Прошлый сезон Эмиль провел в московском «Спартаке».

Фотографию можно увидеть на странице «Рапперсвиля» в "Твиттере".

В 45 матчах регулярного первенства КХЛ швед набрал 29 (6+23) очков, при показателе полезности "-8". В Кубке Гагарина за четыре матча Эсе не сумел отличиться результативными действиями. Красно-белые уступили в плей-офф ЦСКА со счетом 0-4 в серии.

Большую часть карьеры Юсе выступал на родине и только в прошлом сезоне-2019/2020 решил попробовать свои силы за океаном. Эмиль Юсе, имея контракт с «Флоридой», выступал в АХЛ за клубы «Техас Старз» и «Спрингфилд». В общей сложности провёл 53 матча, в которых набрал 32 (5+27) очка при показателе полезности «-4».

Новость по теме
«Салават» обменял Баранова в «Спартак» на денежную компенсацию
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021