Защитник «Спартака» подписал контракт со швейцарским клубом

Шведский защитник Эмиль Юсе продолжит карьеру в швейцарском «Рапперсвиле».

Как сообщает официальный сайт швейцарской команды, 27-летний хоккеист подписал контракт с клубом на два года. Прошлый сезон Эмиль провел в московском «Спартаке».

Фотографию можно увидеть на странице «Рапперсвиля» в "Твиттере".

В 45 матчах регулярного первенства КХЛ швед набрал 29 (6+23) очков, при показателе полезности "-8". В Кубке Гагарина за четыре матча Эсе не сумел отличиться результативными действиями. Красно-белые уступили в плей-офф ЦСКА со счетом 0-4 в серии.



Большую часть карьеры Юсе выступал на родине и только в прошлом сезоне-2019/2020 решил попробовать свои силы за океаном. Эмиль Юсе, имея контракт с «Флоридой», выступал в АХЛ за клубы «Техас Старз» и «Спрингфилд». В общей сложности провёл 53 матча, в которых набрал 32 (5+27) очка при показателе полезности «-4».