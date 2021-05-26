Защитник «Спартака» подписал контракт со швейцарским клубом

Шведский защитник Эмиль Юсе продолжит карьеру в швейцарском «Рапперсвиле».
Как сообщает официальный сайт швейцарской команды, 27-летний хоккеист подписал контракт с клубом на два года. Прошлый сезон Эмиль провел в московском «Спартаке».
Фотографию можно увидеть на странице «Рапперсвиля» в "Твиттере".
В 45 матчах регулярного первенства КХЛ швед набрал 29 (6+23) очков, при показателе полезности "-8". В Кубке Гагарина за четыре матча Эсе не сумел отличиться результативными действиями. Красно-белые уступили в плей-офф ЦСКА со счетом 0-4 в серии.
Большую часть карьеры Юсе выступал на родине и только в прошлом сезоне-2019/2020 решил попробовать свои силы за океаном. Эмиль Юсе, имея контракт с «Флоридой», выступал в АХЛ за клубы «Техас Старз» и «Спрингфилд». В общей сложности провёл 53 матча, в которых набрал 32 (5+27) очка при показателе полезности «-4».
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