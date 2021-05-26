Капитан «Торонто» Таварес посетил тренировку команды

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес, восстанавливающийся после травм, посетил тренировку команды, сообщает в «Твиттере» журналист Джеймс Миртл.



Напомним, капитан «Торонто» выбыл как минимум на две недели из-за травмы колена и сотрясения мозга. Таварес был госпитализирован после страшного столкновения в первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».



Первый период матча на некоторое время был прерван из-за травмы форварда «Торонто» Джона Тавареса после силового приёма от защитника Бена Шьяро. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках. В нынешнем сезоне НХЛ Таварес набрал 50 очков (19 голов, 31 передача).